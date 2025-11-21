Charlie’s Angels (2019), film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 21 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Charlie’s Angels. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Charlie’s Angels – Trama

Il film è un reboot della celebre serie TV degli anni ’70 e dei precedenti adattamenti cinematografici. Segue le avventure di un’agenzia di detective privati internazionale, la Townsend Agency, che recluta donne altamente qualificate e addestrate per missioni ad alto rischio. Protagoniste sono tre “Angeli”: Sabina, Jane ed Elena, che devono fermare un’invenzione pericolosa – un dispositivo energetico innovativo ma letale – che minaccia la sicurezza globale.

Guidate dalla misteriosa Bosley e dal lontano Charlie Townsend, le eroine affrontano spie, inseguimenti e colpi di scena in un mix di azione, commedia e empowerment femminile. Il tono è leggero e ironico, con un focus sul lavoro di squadra e sull’intelligenza delle protagoniste.

Charlie’s Angels – Cast

Kristen Stewart – Sabina Wilson

Naomi Scott – Elena Haspel

Ella Balinska – Jane Kano

Elizabeth Banks – Bosley (una delle Bosley)

Patrick Stewart – John Bosley

Djimon Hounsou – Edgar Bosley

Noah Centineo – Langston

Sam Claflin – Caspar “Bro” Bosco

Luis Gerardo Méndez – Saint

Jaclyn Smith – Madre di Elena (cameo)