Champagne – Peppino di Capri è un biopic con regia di Cinzia TH Torrini, e colonna sonora curata dallo stesso Peppino di Capri insieme con il figlio Edoardo Faiella, in cui spicca la canzone omonima. Va in onda questa sera, lunedì 24 marzo 2025, su Rai1 in prima serata alle 21,20 circa.

Champagne – Peppino di Capri – Quante puntate

“Champagne – Peppino di Capri” non è una serie TV, ma un film TV in un’unica puntata.

Champagne – Peppino di Capri – Trama

Il film narra la straordinaria vicenda personale e artistica di Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, dagli esordi durante l’infanzia fino al successo negli anni ’70. La storia inizia nel 1943, quando, a soli quattro anni, grazie al suo dono dell’orecchio assoluto, si esibisce per i soldati americani a Capri per aiutare la famiglia. Il racconto attraversa momenti chiave della sua vita: l’adolescenza, l’introduzione del twist e del rock in Italia con la sua band “Peppino di Capri e i suoi Rockers”, e i successi che lo consacrano come icona musicale.

Parallelamente, si esplora la sua vita privata, segnata dal primo amore turbolento con Roberta, che ispira l’omonima canzone, e dal legame più stabile con Giuliana, che lo sostiene nei momenti difficili. Il film si intreccia con la storia italiana, dal dopoguerra al boom economico, fino alla rivoluzione culturale del ’68 e alla prima vittoria a Sanremo nel 1973 con “Un grande amore e niente più”.

Champagne – Peppino di Capri – Cast

Francesco Del Gaudio: interpreta Peppino di Capri da adolescente e adulto.

Alessandro Gervasi: interpreta Peppino di Capri da bambino.

Arianna Di Claudio: Roberta, il primo amore di Peppino.

Gaja Masciale: Giuliana, la compagna di Peppino negli anni successivi.

Antonia Truppo: la madre di Peppino.

Gianluca Di Gennaro: Bebè, amico e batterista di Peppino.

Pio Stellaccio: Bernardo, il padre di Peppino.

