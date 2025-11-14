Challengers, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 14 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Challengers. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Challengers – Trama

Challengers è un film del 2024 diretto da Luca Guadagnino, ambientato nel mondo del tennis professionistico. La storia segue un triangolo amoroso che si sviluppa nell’arco di 13 anni tra Tashi Duncan (Zendaya), ex prodigio del tennis infortunata e ora allenatrice, suo marito Art Donaldson (Mike Faist), un campione in crisi dopo una serie di sconfitte, e Patrick Zweig (Josh O’Connor), l’ex ragazzo di Tashi e vecchio amico di Art, un giocatore di basso livello.

Tashi iscrive Art a un torneo Challenger di seconda categoria per rilanciarlo, ma lì si scontra proprio con Patrick: la partita diventa un confronto carico di tensioni irrisolte, desideri repressi e rivalità, sia sportive che sentimentali.

Challengers – Cast

Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, la carismatica e manipolatrice allenatrice.

Mike Faist nel ruolo di Art Donaldson, il marito campione in declino.

Josh O’Connor nel ruolo di Patrick Zweig, l’ex e rivale carismatico.

Regia: Luca Guadagnino.

Sceneggiatura: Justin Kuritzkes.

Cast secondario: Nada Despotovich, A.J. Lister, Connor Aulson, Darnell Appling e altri.