Cesena-Mantova in radio-tv: pronostico e dove seguirla in diretta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Alle ore 15.00 di domenica 29 settembre si gioca Cesena-Mantova, partita in programma per la settima giornata del campionato di Serie B 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.

Dove vedere Cesena-Mantova in Tv

La partita Cesena-Mantova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato cadetto. Nella fattispecie è necessario disporre di un abbonamento DAZN Standard o superiore.

Cesena-Mantova in Radio

La radiocronaca di Cesena-Mantova verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario circa 5 minuti prima del calcio d’inizio della gara. In qualche caso la partita viene trasmessa contemporaneamente o in alternativa sul canale Rai Radio1 Sport: potete ascoltare entrambe le emittenti cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.





Cesena-Mantova – pronostico

Riportiamo qui una media ponderata delle quote delle agenzie di scommesse per immaginare la tendenza-pronostico della partita Cesena-Mantova: i segni 1X2 sono quotati mediamente