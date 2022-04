C’era una volta… l’amore? Silvia e Daniele

L’undicesima puntata della prima stagione di C’era una volta… l’amore? è andata in onda martedì 19 aprile 2022 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Yuliya e Riccardo.

Silvia e Daniele sono una coppia di Roma in cui lui lavora per un Istituto di Vigilanza mentre lei è assorbita dalla famiglia. Si sono conosciuti su Facebook e hanno un figlio che richiede continua assistenza per le sue problematiche. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento dello psicoterapeuta Andrea Santarcangelo? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine.

C’era una volta… l’amore? – Dove vederlo

Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi di C’era una volta… l’amore? di questa e delle prossime stagioni. A questo link trovate la puntata integrale dedicata a Silvia e Daniele.