C’era una volta… l’amore? Loredana e Gianni

La quinta puntata della prima stagione di C’era una volta… l’amore? è andata in onda martedì 14 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Loredana e Gianni.

Loredana e Gianni sono una coppia di cinquantenni di Monte di Procida (proprio di fronte all’isola) in provincia di Napoli, che sta insieme da 35 anni, ma lei appare insoddisfatta del rapporto e desiderosa di sfogarsi su tutto quello che secondo lei non va, ovvero il mancato romanticismo di lui, che pure non ha mai fatto mancare la sua presenza. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento dello psicoterapeuta Andrea Santarcangelo? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la scheda del programma.

C’era una volta… l’amore? – Dove vederlo

