C’era una volta… l’amore? Desirée e Marco

La nona puntata della prima stagione di C’era una volta… l’amore? è andata in onda martedì 28 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Desirée e Marco.

Desirée e Marco sono una coppia di ex-obesi che si sono conosciuti proprio in occasione del rispettivo intervento bariatrico. Lei in quel periodo era alla fine del precedente matrimonio, del quale è ancora in attesa di divorzio. Il loro problema principale è che lei è di Roma mentre lui salernitano ha aperto una pizzeria nella sua città natale in cui lei fatica ad ambientarsi. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento della psicoterapeuta Gaia Apolloni? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la scheda del programma.

C’era una volta… l’amore? – Dove vederlo

