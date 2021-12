C’era una volta… l’amore? Debora e Giovanni

La decima puntata della prima stagione di C’era una volta… l’amore? è andata in onda martedì 28 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Debora e Giovanni.

Debora e Giovanni sono una coppia di pugliesi che abitano a Palo del Colle (Bari). Si sono conosciuti al call center di un’azienda in cui lei lavorava al telefono e lui era impiegato. Lei ha una figlia da una precedente storia, lui era single ma reduce da una storia non felice durata 27 anni. Proprio la riservatezza di lei sul posto di lavoro lo ha attirato magneticamente fino al matrimonio molto rapido nel 2018. Ma proprio le nozze hanno messo lei in uno stato d’ansia sfociato nell’ipocondria. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento dello psicoterapeuta Alessio Rocco Ranieri? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la scheda del programma.

C’era una volta… l’amore? – Dove vederlo

Qui trovate l’indice delle puntate e trovate dove rivedere tutti gli episodi di C’era una volta… l’amore? di questa e delle eventuali prossime stagioni. A questo link trovate la puntata integrale dedicata a Debora e Giovanni.