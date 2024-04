C’era una volta il Derby Club su Rai3: trama e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 19 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il documentario C’era una volta il Derby Club. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

C’era una volta il Derby Club – Trama

C’era una volta il Derby Club non è un film, bensì un documentario diretto da Marco Spagnoli e in onda su Rai 3 il 19 aprile 2024 alle 21:20.

Il documentario ripercorre la storia del Derby Club, il locale milanese nato nel 1927 e diventato un punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo italiani. Attraverso immagini di repertorio, interviste e testimonianze di personaggi celebri che hanno frequentato il locale, il documentario racconta l’atmosfera unica del Derby Club e il suo ruolo nella società italiana del Novecento.

Il Derby Club è stato un luogo di incontro per artisti, intellettuali, politici e gente comune. Tra i suoi frequentatori abituali c’erano Totò, Trilussa, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Dario Fo, Franca Valli, Mina e Adriano Celentano. Innumerevoli i comici che si sono formati sul suo palco, e citiamo Cochi e Renato, Paolo Rossi, Massimo Boldi, Claudio Bisio, Antonio Catania, Aldo, Giovanni e Giacomo, Giorgio Porcaro, Diego Abatantuono e tantissimi altri.

C’era una volta il Derby Club – Cast

Il cast principale vede la partecipazione e le testimonianze tra gli altri di:

