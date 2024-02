C’era una volta il crimine, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 23 febbraio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film C’era una volta il crimine. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

C’era una volta il crimine – Trama

Il film, in onda su Rai2 il 23 febbraio 2024, è il terzo capitolo della saga iniziata con “C’era una volta il crimine” (2019) e “C’era una volta il crimine a Natale” (2020).

Nella terza avventura, la banda di criminali capitanata da Moreno (Marco Giallini), Renatino (Edoardo Leo) e Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) viaggia indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi.

Ad aiutarli nella loro impresa ci saranno il professore di storia Claudio Ranieri (Giampaolo Morelli) e la giovane Adele (Carolina Crescentini).

In una Roma occupata dai nazisti, la banda dovrà affrontare mille pericoli e in una resa dei conti finale si scontrerà con l’esercito tedesco.

C’era una volta il crimine – Cast

Il cast principale è così composto:

Marco Giallini: Moreno

Edoardo Leo: Renatino

Gian Marco Tognazzi: Giuseppe

Giampaolo Morelli: Claudio Ranieri

Carolina Crescentini: Adele

Massimiliano Bruno: Gianfranco

Giulia Bevilacqua: Lorella

Ilenia Pastorelli: Sabrina

Carlo Buccirosso: Massimo Ranieri

Paolo Calabresi: Colonnello tedesco

Alessandro Roja: Tenente tedesco

Simone Colombari: Partigiano