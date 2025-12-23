Cena di Natale su Rai1: ospiti ed anticipazioni

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Martedì 23 dicembre 2025, in diretta su Rai 1 in prima serata va in onda “Cena di Natale – La festa della cucina italiana”, lo speciale evento condotto da Antonella Clerici. Si tratta di una grande serata-evento natalizia che unisce cucina tradizionale, musica, comicità, storia e spiritualità, per celebrare l’inizio delle festività e soprattutto il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.

La trasmissione, prodotta da Rai Direzione Intrattenimento Day Time, andrà in onda dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, in un ambiente caldo, accogliente e addobbato a festa, con una scenografia suggestiva e una grande tavola imbandita al centro dello studio. Antonella Clerici sarà la padrona di casa, alternando momenti di cucina (con incursioni nella cucina di “È sempre mezzogiorno!”) e intrattenimento puro.

Gli ospiti e i momenti clou

Gianni Morandi e Stefano De Martino formano una coppia inedita e molto attesa, protagonisti di una performance esclusiva tra musica, divertimento e grande energia. In collegamento da Roma, Alberto Angela racconterà la storia del celebre presepe napoletano del Settecento della Basilica dei Santi Cosma e Damiano.

Sempre in collegamento, Francesca Fagnani da piazza San Pietro in Vaticano intervisterà il Cardinale Mauro Gambetti, alla vigilia dell’apertura della Porta Santa e dell’inaugurazione del Giubileo 2025.

Non mancheranno poi momenti di comicità con Katia Follesa e altri volti noti dello spettacolo, e performance musicali con artisti come Nek, Noemi, Clementino, Al Bano (con i cori dell’Antoniano e di Caivano), oltre a vari ospiti e numeri a tema natalizio. Ricchissima la rappresentanza del mondo della cucina, con Massimo Bottura (chef stellare e ambasciatore ONU per la sostenibilità, definito “genio creativo” dal New York Times), Antonino Cannavacciuolo, Peppone Calabrese, Salvatore De Riso, Fulvio Marino, Daniele Persegani e altri chef del programma di Clerici.