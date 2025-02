Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Cena con Delitto – Knives Out. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Cena con Delitto – Knives Out – Trama

Il film segue la morte misteriosa di Harlan Thrombey, un celebre scrittore di gialli, trovato morto nel suo studio la mattina dopo la festa per il suo 85° compleanno. La situazione sembra suggerire un suicidio, ma il detective privato Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, è convinto che si tratti di un omicidio. Blanc inizia a indagare tra i membri della famiglia Thrombey, un gruppo disfunzionale con molti segreti e conflitti. Man mano che le indagini procedono, emergono varie motivazioni che potrebbero aver spinto qualcuno a uccidere Harlan. La trama è piena di colpi di scena, con un finale a sorpresa che omaggia i classici gialli deduttivi.

Cena con Delitto – Knives Out – Cast

Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc

Chris Evans come Hugh Ransom Drysdale, uno dei nipoti di Harlan

Ana de Armas interpreta Marta Cabrera, l’infermiera di Harlan

Jamie Lee Curtis è Linda Drysdale, una delle figlie di Harlan

Michael Shannon come Walt Thrombey, figlio di Harlan e manager della sua casa editrice

Don Johnson interpreta Richard Drysdale, il marito di Linda

Toni Collette nel ruolo di Joni Thrombey, nuora di Harlan

Lakeith Stanfield come il detective della polizia locale, Elliot

Christopher Plummer interpreta Harlan Thrombey

