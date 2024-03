C’è posta per te 2024: ospiti ultima puntata 16 marzo

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, sabato 16 marzo 2024, C’è posta per te sarà in onda in prima serata su Canale5 con l’ultima puntata della 27esima stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, capitano del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip.

L’ultima puntata di “C’è posta per te” del 16 marzo 2024 ha avuto due ospiti d’eccezione:

Elisa: la cantautrice di Monfalcone ha portato la sua musica emozionante e la sua voce inconfondibile sul palco del programma. Ha duettato con alcuni dei destinatari delle storie raccontate da Maria De Filippi, regalando momenti di grande commozione. Elisa ha presentato il suo ultimo album “Ritorno al futuro/Back to the Future” e ha cantato alcuni dei suoi successi più amati, come “Luce”, “L’anima vola” e “Anche se non mi vuoi”.

Furkan Palali: l’attore turco, noto per il ruolo di Fikret Fekeli nella serie “Terra Amara”, ha fatto il suo debutto a “C’è posta per te”. Ha conquistato il pubblico con il suo fascino e la sua simpatia, partecipando ad alcune storie e regalando sorrisi ai telespettatori. Ha anche confessato di essere un grande fan di Tiziano Ferro.

Quale sarà l’ascolto della puntata di C’è posta per te 2024, che si scontrerà con di Tali e quali Sanremo di Carlo Conti su Rai1? Lo scopriremo domani mattina nella nostra consueta rubrica dedicata ai dati Auditel.

