C’è posta per te 2023: ospiti 28 gennaio

Stasera, 28 gennaio 2023, C’è posta per te sarà in onda in prima serata su Canale5 con la quarta puntata della 26esima stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, capitano del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera i vip saranno Charlize Theron, grande attrice internazionale e Irama, cantante molto amato e lanciato proprio dalla sanguinaria.

Theron e Irama saranno la sorpresa speciale che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere una persona cara, oppure ancora riprendere rapporti interrotti e molto altro.

Dopo i grandi ascolti delle scorse settimane, quale sarà l’ascolto della quarta puntata di C’è posta per te 2023, che si scontrerà ancora una volta con la puntata di Tali e quali di Carlo Conti su Rai1? Lo scopriremo domani mattina nella nostra consueta rubrica dedicata ai dati Auditel.

C’è posta per te 2023 in streaming

L’appuntamento con la puntata di C’è posta per te è per questa sera, 28 gennaio 2022, alle 21.20 circa su Canale5. Ricordiamo che C’è posta per te, durante la puntata, è visibile anche in streaming a questo link, mentre le storie saranno disponibili dopo la messa in onda nell’apposita sezione di Witty TV.