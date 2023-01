C’è Posta per Te 2023, come partecipare ai casting?

Il sabato sera di Canale 5 si riaccende all’insegna delle storie di C’è Posta per Te: a partire dal 7 gennaio 2023 torna il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla 26esima edizione e diventato un classico della tv italiana, capace di attirare ogni anno milioni di telespettatori.

Le storie raccontate sapientemente da De Filippi sono incentrate sui sentimenti: da genitori e figli in cerca di una riappacificazione, a storie d’amore in crisi in cerca di una soluzione, fino a chi cerca il suo primo amore.

Non mancano, ovviamente, le sorprese con protagonisti dei vip, che aiuteranno il mittente della busta ad emozionare il destinatario, spesso fan del personaggio famoso in studio.

Ma come partecipare a C’è Posta per Te? La redazione del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è sempre al lavoro, anche quando il programma non è in onda. Sebbene le puntate di questa stagione siano ormai state registrate quasi tutte, si può sempre inviare la propria storia e la propria richiesta di aiuto al programma.

Per farlo, si può visitare il sito di WittyTv, la piattaforma di tutti i programmi di Fascino. Cliccando a questo link, si può scrivere la propria storia ed inserire i propri dati. C’è, però, un altro modo per contattare la redazione di C’è Posta per Te, ovvero telefonicamente, chiamando il numero 06 37 35 29 00 o tramite un messaggio WhatsApp al 337 14 29 453.