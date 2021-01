Il 9 gennaio 2021 torna, come ormai da tradizione ogni inizio anno, C’è Posta per Te, il famosissimo programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi che, nonostante sia in onda dal 2000, non smette mai di appassionare il pubblico, che segue le storie raccontate con grande interesse e curiosità, siano esse con protagoniste persone comuni o ospiti famosi.

Ma da quante puntate è composto C’è Posta per Te 2021? Un numero ufficiale non è stato comunicato da Mediaset, sebbene si possa facilmente immaginare che il totale di appuntamenti previsti su Canale 5 sia di dieci puntate (e magari anche un “meglio di”). C’è di certo che C’è Posta Per Te terrà compagnia al pubblico per tutto l’inverno.

L’edizione 2021, tra l’altro, segna il 21esimo compleanno del programma, andato in onda per la prima volta il 12 gennaio 2000. Le stagioni realizzate, invece, sono 24. Al centro sempre le storie di persone comuni che scrivono alla redazione per cercare aiuto nel riallacciare i rapporti con persone appartenenti alla loro vita.