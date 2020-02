C’è posta per te 2020: ospiti 15 febbraio

Una nuova puntata di C’è posta per te sta per andare in onda stasera, 15 febbraio 2020, in prima serata su Canale5. Maria De Filippi tornerà ad ospitare alcuni vip per le sue storie più commoventi. In questa quinta puntata stagionale vedremo in studio Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi ed Emma con il suo papà Rosario Marrone.

Scotti, Mammucari, Zerbi, Emma e papà Rosario saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Ma non mancheranno tante altre storie dove saranno protagonisti i sentimenti e le emozioni, dove potremo sorridere e commuoverci. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere una persona cara, oppure ancora riprendere rapporti interrotti e molto altro.

Dopo gli ascolti stellari delle prime tre puntate, quale sarà l’ascolto della quinta puntata di C’è posta per te 2020? Lo scopriremo domani mattina nella nostra consueta rubrica dedicata ai dati Auditel.

C’è posta per te 2020 in streaming

L’appuntamento con la puntata di C’è posta per te è per questa sera, 15 febbraio 2020, alle 21.20 circa su Canale5. Ricordiamo che C’è posta per te è visibile anche in streaming a questo link.