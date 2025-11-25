C’è ancora domani, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 25 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Non così vicino. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Non così vicino – Trama

C’è ancora domani è un film del 2023 diretto e interpretato da Paola Cortellesi, ambientato nel 1946 nel quartiere Testaccio di Roma. Racconta la storia di Delia (Paola Cortellesi), una donna umile e resiliente che vive in un sottoscala con il marito Ivano (Valerio Mastandrea), un ex soldato violento e alcolizzato che la tratta con disprezzo e abusi.

Delia si occupa di mille lavoretti per mantenere la famiglia, accudisce il suocero paralizzato e cresce i figli, tra cui la figlia Marcella (Romana Maggiora Vergano), che sta per fidanzarsi con un giovane borghese, Giulio (Francesco Centorame). In un’Italia post-bellica ancora segnata dal patriarcato e dalla povertà, Delia scopre il mondo del voto femminile, introdotto da poco, e inizia a rivendicare la propria dignità e libertà.

Il film, girato in bianco e nero in stile neorealista con tocchi moderni, mescola dramma, commedia e denuncia sociale sulla violenza di genere, ispirato alle storie della nonna e bisnonna della regista. È un inno alle “donne qualunque” che hanno costruito l’Italia contemporanea, con un finale di empowerment che trasforma un gesto quotidiano in un atto rivoluzionario.

Non così vicino – Cast

Paola Cortellesi: Delia, protagonista e regista.

Valerio Mastandrea: Ivano, il marito violento.

Romana Maggiora Vergano: Marcella, figlia di Delia.

Emanuela Fanelli: Marisa, amica di Delia.

Vinicio Marchioni: Nino, un personaggio chiave nel quartiere.

Giorgio Colangeli: Ottorino, il suocero.

Francesco Centorame: Giulio, il fidanzato di Marcella.