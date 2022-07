Catfish: false identità su Real Time: orari e puntate in streaming

Catfish: false identità arriva su Real Time. Il celebre programma andato in onda per la prima volta nel 2012 su MTV e che ha prodotto ben 8 stagioni, si focalizza sulle relazioni online e, in particolare, racconta le storie di ragazzi che non si sono mai incontrati di persona ma che hanno una relazione a distanza.

Ogni episodio vede protagonista una coppia diversa e racconta quali sono quelle verità che ogni relazione nasconde.

Catfish su Real Time

Castfish adesso approda su Real Time con i primi episodi in onda in prima serata, a partire dalle ore 21.25, di mercoledì 20 luglio.

Catfish episodi in streaming

Catfish è visibile anche in streaming: nel giorno e nell’orario della messa in onda televisiva, infatti, è possibile vedere gli episodi accedendo alla sezione Live streaming del sito ufficiale di Real Time. Inoltre, segnaliamo che alcuni episodi sono ancora visibili in streaming sul sito ufficiale di MTV.