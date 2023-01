Casinò e Cinema Italiano: i titoli più affascinanti

Per noi italiani è impossibile pensare al gioco d’azzardo e al suo grande successo senza collegarlo direttamente al cinema, e in particolare a un capolavoro come Febbre da Cavallo. Ma questo è solo un esempio di una lunga lista di titoli cinematografici che hanno saputo conquistare milioni di persone e tanti giocatori italiani, riuscendo a diventare dei veri cult movie. Il nostro obiettivo è fare un viaggio all’interno del gambling, perché è vero che oggi spopolano i casino per gli italiani online, ma è altrettanto vero che il nostro passato è stato caratterizzato da un altro modo di scommettere. E quel modo ci viene raccontato proprio dal cinema e dai migliori film italiani che vogliamo ricordare!

Febbre da cavallo

Ci sono 3 personaggi chiave in questo film del 1976, ovvero le figure di 3 amici che sono Mandrake, Pomata e Felice, le cui storie ruotano attorno alle scommesse sportive e alle corse dei cavalli. Lo scopo dei 3 amici è quello di firmare il grande colpo e assicurarsi un montepremi da favola per sistemarsi senza aver il bisogno di lavorare tutta la vita, e soprattutto per liberarsi dei debiti.

Per ironia, storia e divertimento è sicuramente il primo film italiano da vedere se sei alla ricerca di una pellicola su questa tematica. E non dimentichiamo il suo cast, trainato dall’indimenticabile Gigi Proietti, affiancato da Mario Carotenuto, Enrico Montesano e Catherine Spaak.

Febbre da cavallo – La Mandrakata (2002)

Il successo del primo film ha portato poi a firmare il sequel della pellicola che riporta sul grande schermo i personaggi che tanto abbiamo amato, aggiungendo a loro Nancy Brilli, Rodolfo Laganà e Carlo Buccirosso. Dove eravamo rimasti? Ovviamente ritroviamo il Mandrake alle prese con la passione per le scommesse e per i cavalli. Riuscirà a mettere a segno la giocata vincente, sfruttando la somiglianza tra due cavalli che hanno ovviamente caratteristiche opposte?

Lo scopone scientifico

Dalla metà degli anni ’70 ad oggi sono tantissimi i film che hanno dedicato uno spazio chiave al gioco d’azzardo, autentici capolavori del mondo del cinema. In questo caso andiamo direttamente nel 1972, per scoprire una pellicola di Luigi Comencini che ha scelto di affidarsi ad Alberto Sordi, la strepitosa Silvana Mangano, Bette Davis, Mario Carotenuto e Domenico Modugno, impegnato nel ruolo di Righetto.

La storia ci mostra come una miliardaria americana decida di sfidare a carte una coppia di romani squattrinati che si trovano a vivere in una bettola. Il gioco scelto? Lo scopone scientifico ovviamente. Qui viene messa in contrapposizione la storia della miliardaria, che gioca solo per divertimento e per nutrire il suo ego, e quella della coppia che vuole cambiare radicalmente la propria vita. Riusciranno nel loro intento? O dovranno meditare vendetta?

Regalo di Natale

Facciamo un salto temporale importante per finire al 1986 davanti a una delle migliori commedie degli ultimi anni. Pupi Avati ha deciso di unire Diego Abatantuono, Gianni Cavina, Alessandro Haber e Carlo Delle Piane, per raccontare uno scorcio della loro vita a Bologna, vivendo la notte di Natale di 4 amici. Qui si svolgerà la partita di poker che non solo mette in palio un ricco montepremi, ma permette ai giocatori/amici di fare i conti con le loro vite, spesso caratterizzate da fallimenti e inganni.

La rivincita di Natale

Termina il nostro viaggio con il film più recente di tutti, che è firmato di nuovo da Pupi Avati, con il suo fidato Diego Abatantuono, Gianni Cavina, Alessandro Haber e Carlo Delle Piane. Qualche anno in più per i nostri protagonisti, ma la stessa voglia di “lasciare il segno”: come? Ogni protagonista ha i suoi problemi, anzi pure qualcuno in più!

A 18 anni dalla partita che ha lasciato grande segno, Franco cerca i suoi amici e prova a prendersi la sua rivincita: anche qui, tra una giocata e l’altra, i protagonisti mettono a nudo problemi e vicissitudini, raccontando le loro emozioni. Riuscirà Franco e prendersi la sua rivincita o finirà di nuovo vittima della truffa?