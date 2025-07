Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Cash out – I maghi del furto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Cash out – I maghi del furto – Trama

Cash Out – I maghi del furto (2024) è un action-thriller diretto da Randall Emmett. Mason Goddard (John Travolta), un ladro professionista, pianifica un colpo milionario con la sua banda e la compagna Amelia (Kristin Davis). Tuttavia, Amelia si rivela un’agente FBI sotto copertura e lo tradisce, spingendo Mason a ritirarsi dalla vita criminale.

Quando il fratello minore Shawn (Lukas Haas), impulsivo e inesperto, si caccia nei guai con una rapina in banca, Mason torna in azione per salvarlo. Il colpo fallisce, trasformandosi in un assedio con le forze SWAT. Mason deve negoziare con Amelia, ora incaricata dall’FBI, per sfuggire con il bottino e, forse, riconquistare il suo amore. La trama, prevedibile e con buchi narrativi, mescola azione, tradimenti e una storia d’amore poco approfondita, ma il ritmo incalzante e il carisma di Travolta tengono viva l’attenzione.

Cash out – I maghi del furto – Cast

John Travolta – Mason Goddard

Kristin Davis – Amelia Decker

Lukas Haas – Shawn Goddard

Quavo – Anton

Victorya Brandart – Personaggio secondario

Noel Gugliemi – Hector

Bernard White – Mr. Perez

