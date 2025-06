Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Cash or Trash – La Notte dei Tesori è una serie di quattro puntate speciali in prima serata, in onda ogni lunedì a partire dal 2 giugno 2025 alle 21:30 sul canale Nove, condotta da Paolo Conticini. Le puntate sono dedicate a oggetti unici e rari, suddivise in temi specifici: Mistero, Nerd, Televisione e Aggiungi un posto a tavola.

Gli oggetti presentati spaziano da pezzi storici a curiosità introvabili, valutati dall’esperto Alessandro Rosa e contesi all’asta dai mercanti resident: Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci.

Esempi di Oggetti

Mistero: Un lucchetto con quattro chiavi apribile solo con la sequenza corretta e un bracciale in oro dell’Ottocento usato come porta veleno.

Nerd: Il numero 1 del fumetto di Dylan Dog.

Televisione: Un pupazzo di Mr. Bean in perfette condizioni e sedie della scenografia del Maurizio Costanzo Show, dipinte a mano con volti di personaggi famosi.

Aggiungi un posto a tavola: Il gioco de Il pranzo è servito degli anni ’80 e un bollitore di design.

Come Partecipare

Per candidarsi a Cash or Trash e proporre un oggetto da valutare e mettere all’asta, invia una mail a cashortrash@bluyazmine.it, includendo una descrizione dettagliata dell’oggetto e foto di buona qualità. oppure contatta telefonicamente il numero 351.687.10.98 per fornire informazioni sull’oggetto e inviare immagini o ulteriori dettagli. Il team di produzione valuterà l’oggetto e contatterà i candidati selezionati per organizzare la partecipazione. In alternativa, puoi richiedere una valutazione al team di Dispensa Vintage, che può anche facilitare la vendita tramite i loro canali.

Il programma è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery ed è visibile sul canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky (canale 149), Tivùsat (canale 9) e in streaming su discovery+.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram