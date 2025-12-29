Cash or Trash – Il Natale dei tesori stasera su NOVE

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

“Cash or Trash – Il Natale dei tesori” è lo speciale natalizio del celebre programma di aste “Cash or Trash – Chi offre di più?”, in onda su Nove (canale 9 del digitale terrestre). Si tratta di un’edizione festiva ricca di atmosfera natalizia, decorazioni, luci e oggetti legati alle tradizioni, che mescola antiquariato, collezionismo e colpi di scena.

Stasera, lunedì 29 dicembre 2025, va in onda in prima serata alle 21:30 circa (seconda delle due puntate speciali, dopo quella del 23 dicembre). Disponibile anche in live streaming sul sito di Nove e su Discovery+ per gli abbonati.

Lo studio si trasforma in una magica casa d’aste natalizia: venditori (tra cui ospiti VIP) portano oggetti preziosi, curiosi o carichi di ricordi dalle loro collezioni private. L’esperto Alessandro Rosa valuta storia, provenienza e valore stimato di ogni pezzo. Poi partono le aste serrate tra i mercanti resident, che rilanciano per accaparrarsi il lotto migliore: “Cash” se è un affare, “Trash” se è da buttare! Nei speciali di Natale, il focus è su oggetti con valore emotivo e simbolico (cimeli festivi, regali d’epoca, rarità collezionistiche), uniti a aneddoti personali degli ospiti celebri. Momenti di divertimento, sorprese e colpi di scena garantiti, perfetti per l’atmosfera delle feste!

Cast

Paolo Conticini → Conduttore carismatico e padrone di casa

Alessandro Rosa → L’esperto valutatore (il “dottor Rosa”) che dà il prezzo base

Mercanti resident (tra cui): Roberta Tagliavini

Giano Del Bufalo

Ada Egidio

Stefano D’Onghia

Federico Bellucci

Irene Bifolchi

Arrigo Migliorati (antiquario fisso)

Lulù Jacini (novità, specializzata in mobili, argenteria e pittura)

Ospiti VIP

I Vip metteranno all’asta oggetti personali con storie legate al Natale: tra i nomi annunciati per le puntate speciali, Massimo Boldi, Raul Cremona, Syria, Valeria Marini (e possibili altri sorprese).