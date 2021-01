Case da incubo è un programma della categoria reality traduzione del format britannico How Clean Is Your House? È andato in onda dal 2003 al 2009 in Gran Bretagna, mentre in Italia è stato trasmesso prima da LEI e ora in replica da Real Time (canale 31 DTT).

Siete maniaci della pulizia? Non sopportate di vedere oggetti fuori posto? Allora Case da incubo sarà il vostro nuovo programma preferito. Su Real Time da questa sera, giovedì 6 febbraio, partirà una nuova serie in cui i protagonisti andranno a caccia delle case più orribili.

L’esperta di pulizie Kim Woodburn e la specialista di batteri Aggie Mackenzie saranno l’incubo dei padroni di casa più disordinati e sporchi del mondo. Le due andranno alla ricerca di case dove regna la sporcizia, il sudicio e il disordine con l’obiettivo di ripulire ogni angolo e far brillare ogni parte della casa. A “sgobbare” però saranno gli inquilini e non le due temibili signore che invece rimprovereranno e obbligheranno i padroni di casa a pulire pavimenti, vetri e tutto quanto sia minimamente toccato dalla sporcizia.

Un programma che già è stato definitivo come rivoluzionario dei lavori domestici. Se anche a voi piacerebbe vestire i panni di Kim Woodburn e Aggie Mackenzie, allora non potete perdere l’appuntamento con Case da incubo ogni giovedì alle 21.10 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre e TivuSat. Se invece, al contrario, siete padroni di casa pigri e poco dediti all’ordine farete meglio a non aprire la porta a due temibili signore dotate di set da pulizie.

Case da incubo in tv

Il programma verrà replicato da giovedì 21 gennaio in prima serata, con una maratona che prende il via alle 21,10 sempre su Real Time (canale 31 DTT).