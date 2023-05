Casa a prima vista su Real Time: cast, puntate e streaming

Casa a prima vista è il nuovo programma di Real Time, il canale 31 del digitale terrestre, che ha debuttato lunedì 8 maggio con la messa in onda della prima puntata. Si tratta di un simpatico format che vede protagonisti tre agenti immobiliari di Roma e altrettanti di Milano che, di puntata in puntata, entrano in competizione tra di loro per soddisfare le richieste e le esigenze dei clienti.

Casa a prima vista: quando va in onda

Casa a prima vista va in onda tutti i giorni con un nuovo episodio e con la replica dell’episodio precedente. Infatti, a partire dalle ore 19.20 viene trasmessa la replica dell’episodio proposto il giorno precedente e, dalle ore 20.20, inizia il nuovo episodio.

La prima stagione di Casa a prima vista si compone di ben 40 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno.

Casa a prima vista: cast

Oltre alle varie coppie che cercando casa, Casa a prima vista vede protagonisti sei agenti immobiliari, tre di Milano e tre di Roma. Ecco chi sono.

Cast Casa a prima vista – agenti di Milano

Gianluca Torre

Mariana D’Amico

Ida Di Filippo

Cast Casa a prima vista – agenti di Roma

Blasco Pulieri

Corrado Sassu

Nadia Mayer

Casa a prima vista puntate in streaming

Tutte le puntate di Casa a prima vista sono disponibili in streaming su Discovery+ e visibili in anteprima per tutti gli abbonati al servizio. Dopo la messa in onda televisiva, invece, le puntate sono visibili integralmente a tutti gli utenti.