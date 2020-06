Cartabianca: ospiti stasera, 9 giugno 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 9 giugno 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. Quanto è ancora pericoloso il coronavirus? E dobbiamo o no aspettarci una seconda ondata in autunno? Mentre gli scienzati si dividono, la crisi economica rischia di diventare sempre più grave, tra imprese che non riescono ad aprire e chi è talmente sfiduciato da aver smesso addirittura di cercare un lavoro.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 9 giugno 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Cacciari, filosofo; Silvio Berlusconi, Presidente Forza Italia; Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute – Partito Democratico; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo – Partito Democratico; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Annalisa Chirico, Il Foglio; Giuseppe Remuzzi, direttore Istituto Mario Negri; Padre Enzo Fortunato, direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.