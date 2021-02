Cartabianca: ospiti stasera, 9 febbraio 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di stasera, 9 febbraio 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: come e con chi Mario Draghi formerà il suo nuovo governo? Dall’emergenza sanitaria alla campagna vaccinale alla crisi economica, si apre davvero una nuova stagione per il Paese, destinata a cambiare anche i rapporti tra le forze politiche e tra i cittadini e le istituzioni?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 9 febbraio 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute – Movimento Cinque Stelle; Oscar Farinetti, imprenditore; Massimo Galli, direttore di Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano; Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Mariolina Sattanino, giornalista; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Alessandro De Angelis, vicedirettore Huffington Post Italia; la cantante Iva Zanicchi; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.