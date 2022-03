Cartabianca: ospiti stasera, 8 marzo 2022

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 8 marzo, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze economiche che questa sta portando anche nel resto d’Europa e nel nostro Paese. Non mancheranno notizie sul Covid e sulle prossime manovre del Governo.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 8 marzo 2022

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Giuseppe Conte, Movimento Cinque Stelle; Paolo Nori, scrittore e docente di traduzione dal russo all’Università IULM di Milano; Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana; Paolo Magri, Vice Presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI); Maria Cuffaro, Tg3; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Alessandro Giuli, Libero; Fabio Dragoni, La Verità; Giammarco Sicuro, Tg2; Anastasia Kuzmina, ballerina; Davide Livermore, regista e direttore del Teatro Nazionale di Genova; Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Lisa Ferrarini, imprenditrice; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.