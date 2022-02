Cartabianca: ospiti stasera, 8 febbraio 2022

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 8 febbraio, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata nuovi aggiornamenti sulla situazione coronavirus, con le aperture che ci aspettano e una situazione che sembra in fase di miglioramento. Non mancherà un’analisi degli scenari politici nel post-elezione del Presidente Mattarella.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 8 febbraio 2022

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna – Partito Democratico; Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie infettive San Martino di Genova; Luca Richeldi, Direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma; Luca Telese, vicedirettore TPI; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Candida Morvillo, Corriere della sera; Fabio Dragoni, La Verità; Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao maschio; Maddalena Loy, giornalista e portavoce Associazione Rete Nazionale Scuole in presenza; Paolo Gibilisco, matematico Università Tor Vergata; Cristina Longhini, farmacista; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.