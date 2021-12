Cartabianca: ospiti stasera, 7 dicembre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 7 dicembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: riuscirà il nuovo Green pass rafforzato, in vigore dal 6 dicembre, a contenere la crescita dei contagi, proteggere la nostra economia e convincere chi ancora non l’ha fatto a vaccinarsi? L’Italia e la Spagna saranno in grado di restare gialle in un’Europa costretta a correre ai ripari e sempre più colorata di rosso?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 7 dicembre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimiliano Fedriga, Presidente Friuli-Venezia Giulia – Lega; Andrea Crisanti, Direttore Microbiologia e Virologia Università di Padova; Luca Richeldi, Direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma; Luca Telese, vicedirettore TPI; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Francesca Fagnani, giornalista; Maddalena Loy, giornalista e portavoce Rete Nazionale Scuole in presenza; Fabio Dragoni, La Verità;

Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia; Vladimir Luxuria; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.