Cartabianca: ospiti stasera, 7 aprile 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 7 aprile 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. Mentre nel mondo le persone colpite da coronavirus sono ormai più di un milione, nel nostro Paese cresce il numero dei guariti ma resta alto quello dei contagiati e dei morti. Per quanto tempo ancora dovremo restare in isolamento? E quando e come potranno ripartire le nostre aziende e le nostre scuole?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 7 aprile 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Roberto Fico, Presidente della Camera – Movimento Cinque Stelle; Matteo Renzi, senatore e leader Italia Viva; Antonio Misiani, viceministro dell’Economia – Partito Democratico; Oscar Farinetti, imprenditore; Flavio Briatore, imprenditore; Andrea Crisanti, virologo e direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Università-azienda ospedaliera di Padova; Francesca Russo, direttrice Ufficio Prevenzione e Igiene della Regione Veneto; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Daniele Barbuto, operaio ex Embraco di Riva di Chieri (TO). Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

