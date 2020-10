Cartabianca: ospiti stasera, 6 ottobre 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 6 ottobre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: crescono i contagi in tutto il mondo e il coronavirus investe direttamente la campagna per l’elezione del presidente degli Stati Uniti con Donald Trump e sua moglie contagiati dal Covid-19. In Italia prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Che cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Riusciremo a evitare un nuovo lockdown? Inoltre per la prima volta Ciro racconta la sua storia d’amore con Maria Paola Gagliano, uccisa dal fratello perché “non ci si ama tra donne”.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 6 ottobre 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Pier Luigi Bersani, Articolo uno; Gianrico Carofiglio, scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più;

Walter Ricciardi, consulente Ministero della Salute; Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e virologia dell’Università di Padova; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova; Iva Zanicchi, cantante; Giorgio Locatelli, chef; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.