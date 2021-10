Cartabianca: ospiti stasera, 5 ottobre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 5 ottobre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: che conseguenze avrà l’esito delle elezioni amministrative sul centrodestra, sul centrosinistra e sul governo nazionale che ormai appare sempre più saldamente nelle mani di uomo solo, Mario Draghi? E cosa succederà quando entrerà in vigore l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 5 ottobre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: il professor Romano Prodi; Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute – Movimento Cinque Stelle; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Massimo Gramellini, giornalista e conduttore de Le Parole; Luca Telese, vicedirettore di The Post Internazionale; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Lisa Casali, scienziata ambientale e scrittrice; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.