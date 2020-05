Cartabianca: ospiti stasera, 5 maggio 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 5 maggio 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. La tanto attesa fase 2 parte tra dubbi e polemiche, non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra Stato e Regioni. Come conciliare la necessaria prudenza nei confronti di un virus ancora fortemente aggressivo con la comprensibile esigenza di far ripartire subito l’economia del Paese?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 5 maggio 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Salvini, segretario Lega; Diego Della Valle, imprenditore; Massimo Galli, primario Malattie Infettive Ospedale Sacco Milano; Enrico Bucci, biologo Temple University Philadelphia; Giuseppe De Donno, primario Pneumologia Ospedale Carlo Poma Mantova; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Alba Parietti, conduttrice; Roberto D’Antonio, hairstylist. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

