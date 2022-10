Cartabianca: ospiti stasera, 4 ottobre 2022

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 4 ottobre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. Immancabile l’argomento elezioni, che hanno dato l’Italia in mano al centrodestra e in particolare a Giorgia Meloni. Non mancheranno aggiornamenti sul conflitto Russia-Ucraina e sul caro-energia che sta mettendo in ginocchio tante attività.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 4 ottobre 2022

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Pier Luigi Bersani, Articolo 1; Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna, Partito Democratico; Guido Crosetto, imprenditore; Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e politico; Aldo Cazzullo, vicedirettore Corriere della Sera; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Annalisa Chirico, giornalista; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Mariolina Sattanino, giornalista; Federico Rampini, Corriere della Sera; Natale Giunta, chef; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.