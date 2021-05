Cartabianca: ospiti stasera, 4 maggio 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 4 maggio 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: dopo l’approvazione in Parlamento del Recovery Plan, il Governo Draghi si concentra sulla campagna vaccinale, che deve mantenere le 500.000 dosi al giorno faticosamente raggiunte e sul calendario delle riaperture, necessarie per far ripartire la nostra economia duramente provata dal Covid-19.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 4 maggio 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Cacciari, filosofo; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Beatrice Lorenzin, Partito Democratico; Flavio Briatore, imprenditore; Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi; Dario Nardella, sindaco di Firenze – Partito Democratico; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Marisa Laurito, attrice; Maria Grazia Cucinotta, attrice; Vladimir Luxuria, ex politica; Luce Scheggi, regista; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; il giornalista Enrico Lucci.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.