Cartabianca: ospiti stasera, 31 marzo 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 31 marzo 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. Mentre il coronavirus colpisce duramente il mondo intero, mettendo in ginocchio metropoli come Madrid, New York e Londra, l’Italia si chiede quando potrà ricominciare a sperare e quanto potrà contare sull’Europa per limitare i pesantissimi danni economico-sociali di questa pandemia.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 31 marzo 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute – Movimento Cinque Stelle; Pier Luigi Bersani, Articolo Uno; Luca Zaia, presidente Veneto – Lega; Mario Monti, senatore a vita e presidente Università Bocconi; Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente ANCI – Partito Democratico; Massimo Galli, primario Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Cristina Parodi, giornalista; Antonio Caprarica, giornalista; Roberta Villa, giornalista; Sandro Venzo imprenditore – Confartigianato Bassano del Grappa; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.