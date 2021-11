Cartabianca: ospiti stasera, 30 novembre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 30 novembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: riusciranno le nuove norme varate dal governo, come il Green Pass rafforzato, che permette l’accesso solo a chi è vaccinato a bar, palestre, piscine, ristoranti, a mettere in sicurezza la nostra salute e la nostra economia? Quanti italiani saranno disponibili a farsi somministrare la terza dose? E come fronteggeremo la nuova variante sudafricana che sembra insensibile ai vaccini?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 30 novembre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Enrico Letta, Segretario Partito Democratico; Massimo Galli, infettivologo; Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova; Nicola Fratoianni, Segretario Sinistra Italiana; Greta Beccaglia, giornalista; Flavio Briatore, imprenditore; Marco Damilano, direttore L’Espresso; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Maddalena Loy, giornalista e portavoce Rete Nazionale Scuola in Presenza; Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane; Vladimir Luxuria; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.