Cartabianca: ospiti stasera, 30 agosto 2022

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 30 agosto, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata in particolare le imminenti elezioni, che stanno tenendo banco in queste ultime settimane dopo la caduta del governo Draghi.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 30 agosto 2022

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Marco Travaglio, direttore il Fatto Quotidiano; Carlo Calenda, leader Azione; Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale; Marco Damilano, giornalista e conduttore de “Il cavallo e la torre”; Luisella Costamagna, giornalista; Pietro Senaldi, condirettore di Libero; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens”; Matteo Bassetti, Direttore Clinica malattie infettive San Martino di Genova; Loretta Forelli, imprenditrice; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.