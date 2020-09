Cartabianca: ospiti stasera, 29 settembre 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 29 settembre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: mentre la politica misura le conseguenze del voto delle elezioni regionali, tornano le preoccupazioni per la crescita dei contagi e i timori per la crisi economica, in attesa del vaccino e dei soldi del Recovery Fund.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 29 settembre 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Roberto Fico, Presidente della Camera – Movimento Cinque Stelle; Roberto Speranza, Ministro della Salute – Articolo uno; Walter Veltroni, scrittore e regista – Partito Democratico; Corrado Augias, scrittore; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Antonio Caprarica, giornalista; Antonella Boralevi, scrittrice; Enrico Lucci, giornalista. Non si sa ancora quale destino spetterà invece allo scrittore Mauro Corona.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.