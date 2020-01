Cartabianca: ospiti stasera, 28 gennaio 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 28 gennaio 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In particolare si parlerà di votazioni, con tutti i risultati, gli approfondimenti, l’analisi del voto in Calabria e in Emilia-Romagna di questa tornata elettorale che non è stata solo amministrativa.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 28 gennaio 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Graziano Delrio, capogruppo alla camera Partito Democratico; Lucia Borgonzoni, Lega; Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Esteri – Movimento Cinque Stelle; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Ferruccio de Bortoli, Corriere della sera; Massimo Giannini, direttore Radio Capital; Paola Ferrari, giornalista e conduttrice tv; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Mara Maionchi, produttrice discografica e talent scout. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.