Cartabianca: ospiti stasera, 27 settembre 2022

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 27 settembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. Occhi puntati, ovviamente, sulle elezioni che hanno dato l’Italia in mano al centrodestra e in particolare a Giorgia Meloni. Cosa accadrà adesso? Non mancheranno aggiornamenti sul conflitto Russia-Ucraina.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 27 settembre 2022

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Ignazio La Russa, Fratelli d’Italia; Alessandra Moretti, Partito Democratico; Mariolina Castellone, Movimento Cinque Stelle; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana; Oscar Farinetti, imprenditore; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Luisella Costamagna, giornalista; Maurizio Belpietro, direttore La Verità; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Vladimir Luxuria; Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale; Federico Rampini, Corriere della Sera; Valentina Petrini, giornalista; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.