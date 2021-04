Cartabianca: ospiti stasera, 27 aprile 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 27 aprile 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: la campagna vaccinale, il ritorno di quasi tutte le regioni in zona gialla, le riaperture in vista dell’estate e il ddl Zan, legge ancora ferma in Senato.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 27 aprile 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna – Partito Democratico; Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia; Debora Serracchiani, Partito Democratico; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Istituto Galeazzi di Milano; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato Gruppo misto; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Mia Ceran, conduttrice Quelli che il calcio; Alessandro De Angelis, vicedirettore Huffington Post; Costantino della Gherardesca, conduttore tv; Vladimir Luxuria; Jean Pierre Moreno, attivista LGBT+; Antonello Colonna, chef; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; il giornalista Enrico Lucci.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.