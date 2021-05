Cartabianca: ospiti stasera, 25 maggio 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 25 maggio 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: mentre la curva dei contagi rallenta e si intravede la possibilità di un’Italia tutta in zona bianca entro la fine di giugno, arrivano finalmente i 40 miliardi del Decreto Sostegni Bis. Siamo davvero vicini alla fine dell’emergenza? E la nostra economia è pronta a ripartire, come prevede Mario Draghi, già nei prossimi mesi?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 25 maggio 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Salvini, leader Lega; Maurizio Landini, segretario generale CGIL; Carlo Calenda, leader di Azione; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta; Riccardo Iacona, conduttore di PresaDiretta; Loretta Forelli, imprenditrice; Costantino della Gherardesca, conduttore tv; Cristina Bowerman, chef; Marco Cattaneo, direttore National Geographic e Le Scienze; Italia Orofino, operaia Whirlpool di Napoli; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; il giornalista Enrico Lucci.

