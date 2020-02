Cartabianca: ospiti stasera, 25 febbraio 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 25 febbraio 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In particolare: scuole e locali pubblici chiusi in molte regioni del Nord, migliaia di persone in isolamento. Perché il coronavirus si sta diffondendo più in Italia che in altri Paesi? Quali conseguenze avrà il contagio sulla nostra salute, ma anche sulla nostra economia e su quella dell’intero pianeta? Come mantenere alta la guardia senza cedere al panico?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 25 febbraio 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Ilaria Capua, direttrice One Health Center of Excellence Florida; Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo OMS e consigliere per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali; Maurizio Landini, segretario generale CGIL; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute – Movimento Cinque Stelle; Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna – Partito Democratico; Attilio Fontana, presidente Lombardia – Lega; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Gerardo Greco, giornalista; Antonio Caprarica, giornalista. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.