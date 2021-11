Cartabianca: ospiti stasera, 23 novembre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 23 novembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: la strategia anti-covid, la terza dose di vaccino, la possibilità dell’entrata in scena del Super Green Pass e la situazione drammatica di molti paesi europei, già in lockdown.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 23 novembre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Cacciari, filosofo; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive San Martino di Genova; Luca Richeldi, direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato Gruppo Misto; Ferruccio de Bortoli, Corriere della sera; Luca Telese, vicedirettore TPI; Francesca Barra, giornalista; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Maddalena Loy, giornalista e portavoce Rete Nazionale Scuola in Presenza; Vladimir Luxuria; Simona Pichini, direttrice Unità di Farmacotossicologia dell’Istituto Superiore di Sanità; Susanna Schimperna, scrittrice; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.