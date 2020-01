Cartabianca: ospiti stasera, 21 gennaio 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 21 gennaio 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In particolare: ultimi giorni di campagna elettorale per il voto regionale in Calabria e in Emilia-Romagna, che potrebbe influire non poco sulle sorti del governo; la difficile situazione economica del Paese e le tensioni internazionali, a cominciare dalla Libia.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 21 gennaio 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Salvini, Lega; Pier Luigi Bersani, Articolo uno; Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno – Movimento Cinque Stelle; Marianna Aprile, Oggi; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Luca Telese, giornalista; Annalisa Chirico, Il Foglio; Lorenzo Donnoli, movimento Sardine. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.