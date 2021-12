Cartabianca: ospiti stasera, 21 dicembre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 21 dicembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: il Governo impone il tampone ai cittadini che arrivano dall’estero, anche se vaccinati, per cercare di arginare la crescita dei contagi e la diffusione della variante Omicron. Gli italiani si chiedono che Natale sarà per la salute e l’economia. Tra nuove zone colorate e possibili ulteriori restrizioni, quando potremo cominciare a tirare un sospiro di sollievo?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 21 dicembre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie infettive San Martino di Genova; Luca Richeldi, Direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma; Bruno Vespa, giornalista e conduttore di Porta a porta; Luca Telese, vicedirettore TPI; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato Gruppo Misto; Valentina Petrini, giornalista; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità;

Susanna Schimperna, scrittrice; Palmira Pratillo, presidente Associazione Scuole Aperte Campania; Padre Enzo Fortunato, direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

