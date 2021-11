Cartabianca: ospiti stasera, 2 novembre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 2 novembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata in particolare il punto sulla terza dose di vaccino, sull’aumento dei contagi e sulle proteste dei no green pass.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 2 novembre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Carlo Calenda, segretario Azione; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova; Gianluigi Paragone, segretario Italexit; Eleonora Evi, Europa Verde; Luca Telese, vicedirettore TPI; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Fabrizio Roncone, Corriere della Sera; Martina Colombari, attrice; Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Camila Raznovich, conduttrice di Kilimangiaro; Alberto Forchielli, imprenditore; Giovanni Sallusti, Libero; Greta Mauro, giornalista; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.