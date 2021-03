Cartabianca: ospiti stasera, 2 marzo 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 2 marzo 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: quanto ci deve preoccupare la diffusione delle varianti di coronavirus e quanto condizionerà la riapertura di palestre, cinema e ristoranti, visto l’alto numero di contagi che ha costretto intere regioni a tornare in zona arancione o rossa? Ma soprattutto quando riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione? Per Mario Draghi, ancora alle prese con le pressioni dei tanti partiti della maggioranza, questa sarà davvero la prima prova del fuoco.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 2 marzo 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute – Movimento Cinque Stelle; Lucia Azzolina, Movimento Cinque Stelle; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro – Partito Democratico; Andrea Ruggieri, Forza Italia; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Valentina Petrini, giornalista; Antonella Boralevi, scrittrice; Gabriele Buia, Presidente Associazione nazionale costruttori edili; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.